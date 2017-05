Exdirectora Alhambra defiende su gestión y ve parcialidad en informe de Junta

Granada, 17 may (EFE).- La exdirectora de la Alhambra María del Mar Villafranca ha defendido que la gestión de los contratos del conocido como caso de las audioguías siguió "siempre" informes técnicos y el soporte de los plenos y ha destacado la parcialidad de la auditoría del monumento que la Junta presentó al juez instructor.

Villafranca ha hecho estas consideraciones a preguntas de los periodistas y después de declarar en calidad de investigada y durante alrededor de dos horas y media ante el titular del Juzgado de Instrucción 4 de Granada, su primera declaración desde que se inició la causa hace casi dos años.

La exdirectora del Patronato ha recalcado que ha podido "por fin" expresarse con claridad sobre el expediente de la causa y ha subrayado que actuó "siempre" conforme a los informes técnicos y por los acuerdos del pleno del Patronato.

"Todo lo que se hizo se hizo con soporte legal", ha apuntado Villafranca, que ha dicho que el pleno supo siempre la deuda que tenía la empresa a la que se adjudicó el servicio de audioguías y que se pagó "al cien por cien".

"Los intereses públicos del Patronato estaban salvaguardados", ha asegurado la exdirectora, que ha interpretado además que el informe de la auditoría que la Junta trasladó en abril al juez instructor tiene un "sesgo político" y carece de imparcialidad, por lo que ha considerado que "alguien tendrá que dar explicaciones".

La causa que dirige el titular del Juzgado de Instrucción 4 de Granada, Antonio Moreno, se inició en julio de 2015 con la admisión de la querella presentada por la Fiscalía contra seis personas por las presuntas irregularidades cometidas en el servicio de audioguías del monumento, tras lo que el Ministerio Público cifró en más de 5,41 millones de euros las posibles pérdidas por estos contratos.

Villafranca ha dedicado parte de su declaración, en la que ha contestado solo a las preguntas de la Fiscalía y de su letrado, al informe de la auditoría sobre el monumento que la Junta remitió en abril al juez instructor y ha considerado que se trata de un "informe político" que solicitó el PP en sede parlamentaria.

Ha recordado que el juez instructor consideró en un auto que apreciaba "riesgo de parcialidad en cualquier informe que provenga de la Junta", por lo que ha dicho que para ella es un informe que está "desacreditado" ya que el Juzgado lo que solicitó fue un informe de la Intervención General.

Villafranca ha criticado además que el Patronato de la Alhambra no presentara las alegaciones que pudieron ser pertinentes ni aportara la información "que me consta que existe y que podía haberse aportado", como las auditorías que hizo todos los años la Cámara de Cuentas, que no emitió ningún informe desfavorable.

"La Inspección de Servicios hizo una inspección en el año 2010 donde se corrigieron muchísimas de las cuestiones que se narran en ese informe", ha recalcado Villafranca, que ha tachado de "inexplicable" que la Junta no sumara estos datos a la auditoría.

"Alguien tendrá que dar explicaciones de por qué sin nadie pedirlo, desde el punto de vista jurídico, se ha mandado al juzgado", ha dicho en alusión a la auditoría, tras lo que ha recordado que el Patronato es parte de la Junta.

La exdirectora del monumento más visitado del país ha apuntado que es "prematuro" pensar en el archivo de la causa pero ha recalcado que su honestidad está "fuera de duda, lo dije cuando me fui para defenderme", y que espera "acontecimientos".

La ronda de citaciones continuará mañana con la declaración del que era interventor del monumento, Miguel Gutiérrez.