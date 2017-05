PP denuncia que Junta no abona becas a 18.000 alumnos con necesidad especial

Sevilla, 17 may (EFE).- El PP-A ha denunciado hoy que la Junta de Andalucía no ha abonado las becas a 17.976 alumnos con necesidades especiales a pesar de haber recibido del Gobierno 22,4 millones para ese cometido, por lo que ha reclamado a la presidenta, Susana Díaz, que dé explicaciones y que "no juegue con las familias".

La portavoz parlamentaria del PP-A, Carmen Crespo, ha explicado en rueda de prensa que las familias les están transmitiendo que no están recibiendo estas becas, por lo que ha cuestionado qué está pasando con esas ayudas y ha urgido a Díaz "que pise la tierra".

Ha detallado que el 17 de febrero la Junta recibió 19 millones para 15.391 becarios y que el 27 de abril recibió otros 3,4 millones para otros 2.585 becarios, dinero que se destina a asuntos como el transporte escolar, el comedor, la residencia, o la reeducación en el lenguaje, entre otras cuestiones.

Crespo ha mantenido que el Gobierno central "cumple con las familias" pero la Junta "frena" estas becas, aunque ha lamentado que ya están "acostumbrados" a que Díaz se porte "mal" con el colectivo, ya que ha aludido a la propuesta de ley de atención temprana que rechazaron PSOE y Ciudadanos.

Ha indicado que las familias están "preocupadas" ante el inicio del próximo curso escolar, ya que ha criticado que empezarán sin suficiente profesionales de apoyo, fisioterapeutas, logopedas o maestros de audición, por ejemplo, y que el número de horas que contrata la Junta es "absolutamente insuficiente".

Ha calificado lo ocurrido como "otro maltrato de Susana Díaz a este colectivo vulnerable" y ha lamentado que la socialista esté "centrada en sus primarias" y se "olvide" de los alumnos con necesidades especiales.

Por otra parte, sobre los datos del Observatorio Económico de Andalucía, Crespo ha manifestado que son cifras de "divergencia" con el resto de España y ha lamentado que la distancia de la comunidad con otras regiones del país "cada vez es más lejana".

Ha acusado a la presidenta y al consejero de Economía, Antonio Ramírez de Arellano, de "echar balones fuera" sobre este asunto a pesar de que el PSOE ha sido "el responsable" de la situación.

Crespo ha cuestionado "cómo es posible que Díaz reniegue de 35 años de autonomía cuando echa balones fuera sobre esta brecha" y ha esgrimido que "ya está bien de escudarse en los demás".

Asimismo, al ser preguntada por la polémica sobre las salas del TSJA, ha recordado que ya firmaron una declaración institucional en el Parlamento en defensa del Estatuto de Andalucía y de la sede en Granada, por lo que ha evitado entrar en "la rivalidad y el enfrentamiento" entre provincias que cree que fomenta la Junta.