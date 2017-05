Cs reclama soluciones para agricultores sin agua del Bajo Andarax

Almería, 16 may (EFE).- La parlamentaria andaluza de Cs Almería Marta Bosquet ha sostenido hoy que la Junta de Andalucía "no puede mirar hacia otro lado" e ignorar a los agricultores del Bajo Andarax almeriense, que "necesitan agua urgente y no se les puede cortar el suministro sin darles soluciones previamente".

Según ha trasladado Ciudadanos en una nota, así se ha pronunciado Bosquet esta mañana tras la reunión mantenida con el presidente de la Federación de Regantes de Almería (Feral), José Antonio Fernández, en la que se han tratado diversos temas relacionados con el agua en la provincia de Almería.

En concreto, se ha abordado "exhaustivamente" la situación de los regantes del Bajo Andarax que se han visto afectados por la "negativa de la Junta de Andalucía a darles la autorización" para el riego de sus cultivos.

"La administración debe proteger a los ciudadanos y, en este caso a los agricultores. Antes de llevar a cabo medidas tan tajantes como estas que afectan a tres mil hectáreas y a miles de familias, hay que dialogar y ofrecer soluciones", ha subrayado Bosquet.

De la misma manera, la parlamentaria andaluza de Ciudadanos ha mostrado su "preocupación" por que los agricultores llevan "sin poder regar" quince días.

"No vamos a permitir que la Junta mire hacia otro lado" porque la "intranquilidad de los agricultores es también la de Ciudadanos", ha señalado.

Así, se ha ofrecido a los regantes y a la Junta de Andalucía para "aportar soluciones a todo aquello necesario para que los agricultores puedan disponer de agua en un plazo mínimo de días".

Además, también ha acentuado que "el problema de agua en Almería se soluciona con "medidas a largo plazo y sin parches puntuales" y para ello "tenemos que dialogar con todas las partes".

Por su parte, el presidente de Feral ha adelantado que "tras quince días sin agua la situación se está agravando" porque "muchos agricultores se están quedando sin agua en los embalses e incluso algunos están utilizando cubas para salvar sus cosechas y otros han tenido que levantar el cultivo y esperar a la campaña que viene".

José Antonio Fernández se ha mostrado asombrado porque "no entendemos cómo se dejan a miles de agricultores sin agua por un problema administrativo", ha concluido.