Interventor y exsecretaria Granada subrayan que no informaron sobre Serrallo

Granada, 16 may (EFE).- El interventor y la exsecretaria del Ayuntamiento de Granada han declarado hoy en calidad de investigados antes la juez que instruye el conocido como caso Serrallo y han subrayado que no aportaron ningún informe jurídico a la Junta de Gobierno Local en la que se dio luz verde al proyecto urbanístico.

Han declarado hoy en el Juzgado de Instrucción 2 de Granada y se han mostrado convencidos del archivo de las imputaciones al considerar que cumplieron fielmente con sus competencias y no pudieron cometer ni fraude en las contrataciones ni prevaricación.

A preguntas de los periodistas, el interventor municipal, Francisco Aguilera, ha recalcado que en la Junta de Gobierno Local que en junio en 2012 dio luz verde a la construcción supuestamente irregular de una discoteca con sala de fiestas y pista de patinaje con bar en una zona verde se establecieron usos y horarios, por lo que no tuvo "nada que ver con la Intervención Municipal porque no tiene contenido económico ninguno".

"Es un asunto que no es de mi competencia", ha sentenciado el interventor, cuyo abogado, José Antonio Rodríguez Hervás, ha recalcado que se limitó a cumplir con su función y que está citado como investigado por "cuestiones que escapan a sus competencias".

También ha declarado hoy durante alrededor de una hora la exsecretaria del Ayuntamiento Mercedes López que, a preguntas de la Fiscalía, ha explicado las obligaciones de su cargo en las Juntas de Gobierno, plenos y comisiones de Urbanismo.

Su letrado, Antonio Illana, ha recalcado que dentro de sus funciones no estaba en aquella Junta la de emitir informes ni técnicos ni jurídicos y que se limitó a leer el enunciado del acuerdo que se iba a aprobar y exponer que contaba con informes favorables, "y ahí terminó su labor".

Ha detallado además que no formaba parte de la comisión de la Gerencia de Urbanismo y que en los plenos no emitió informes jurídicos porque "no tenía obligación de hacerlo".

"Tenemos absoluta confianza en que no hay ningún tipo de actuación mínimamente irregular", ha recalcado Illana, que ha dicho que su representada no pudo cometer fraude en las contrataciones porque "ni da opiniones, ni vota".

También han declarado hoy los concejales María Francés y Francisco Ledesma, que han repetido como hicieron la semana pasada otros ediles del PP que siguieron el principio de confianza en la actuación de los funcionarios y votaron porque la modificación contaba con informes favorables.

"Los informes de los funcionarios están revestidos de presunción de veracidad", ha recordado el abogado de María Francés, Mariano Vargas, que ha considerado que los nueve ediles citados como investigados declararán porque instruye la causa un "juzgado garantista".

Esta ronda de declaraciones concluirá el próximo 22 de mayo con los exconcejales Juan Antonio Mérida e Isabel Nieto, y los aún ediles Juan García Montero y Telesfora Ruiz.