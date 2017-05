CCOO cree que capitalidad judicial no justifica ubicar sede TSJA en Granada

Málaga, 16 may (EFE).- La capitalidad judicial de Granada, donde se ubica el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) no sirve como argumento para que las sedes de lo Penal del órgano no se desplacen a Málaga y Sevilla, según CCOO

José María Vico, miembro de la comisión de Justicia de CCOO de Andalucía, ha explicado en declaraciones a Efe que "es un argumento sin sustancia peregrina" y ha abogado por emplear "criterios objetivos" en la decisión de dónde se localizarán las seis plazas de magistrado aprobadas por el Gobierno central.

Sobre el debate de si las nuevas plazas servirán para la inauguración de dos nuevas sedes alejadas de Granada o si permanecerán en la capital judicial andaluza, Vico ha asegurado que "debe estar donde está el trabajo", ya que no se trata -ha comentado- de una sede "orgánica" sino "funcional".

Vico ha indicado que, "a tenor de los asuntos penales que tramitan" Málaga y Sevilla, los magistrados deberían desplazarse a éstas con la consecuente creación de dos nuevas salas de lo Penal, tal y como aprobó la sala de gobierno del alto tribunal andaluz sobre una ubicación cuya decisión final corresponde al Gobierno.

"No entendemos qué otros criterios han hecho que sea Granada merecedora de tener esa sede frente a las otras dos ciudades", ha afirmado Vico en la presentación de un informe de CCOO, quien ha lamentado que la sala de gobierno del TSJA no pidiera opinión a otros colectivos como los sindicatos o los colegios de abogados.

Respecto al documento presentado por la organización sindical, Vico ha explicado que el 75 por ciento de los juzgados de la provincia de Málaga superan el número de asuntos gestionados aconsejado por el Consejo General del Poder Judicial, una situación que se extiende al resto de provincias de Andalucía.

El miembro de la comisión de Justicia ha afirmado que se trata de una coyuntura "general" de "colapso" y que afecta -ha comentado- a todos los ámbitos: civil, mercantil, social, contencioso-administrativo, penal y familiar.

El sindicalista ha reclamado que se incrementen los recursos humanos y se cubran las vacantes existentes y ha criticado el estado de las instalaciones judiciales de la provincia, "una de las peores sedes de Andalucía es la de Torrox", así como el los sistemas informáticos "que se han quedado obsoletos".