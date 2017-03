TSJA desestima recurso de súplica de exalcalde de Atarfe que denunció a juez

Granada, 17 mar (EFE).- El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha desestimado el recurso de súplica que presentó el exalcalde de Atarfe (Granada) Víctor Sánchez (PSOE) al archivo de la querella que formalizó contra el juez y la forense de una de sus causas, a los que acusó de cinco delitos, incluido prevaricación.

En un auto, al que hoy ha tenido acceso Efe, la Sala de lo Civil y Penal del alto tribunal ha desestimado el recurso de súplica que presentó el exalcalde después de que el mismo tribunal archivara la querella que formalizó contra el titular del Juzgado de lo Penal 2 de Granada, Antón H.C., que lo citó a declarar por videoconferencia.

En la resolución, el TSJA recoge que la Fiscalía Superior interesó la desestimación del recurso y ha dicho que con el nuevo auto se reiteran las mismas consideraciones jurídicas que motivaron el archivo de la querella.

Ha repetido además que no se aprecia que las resoluciones adoptadas por el juez representen un delito y ha subrayado que el querellado tomó una decisión "difícil" y que aunque la función de un juez no consiste en lograr la declaración de un acusado "a toda costa", sí incluye el deber de procurarla cuando no hay objeciones médicas.

El auto del TSJA ha explicado además que "sin estar afirmando que hubiese ánimo fraudulento", el juez debe velar para que no se produzca un "fraude procesal" consistente en que el acusado impida la celebración de un juicio aludiendo a cuestiones médicas.

El mismo auto ha recordado que, como dictaminó en el archivo inicial de la querella, las resoluciones que Sánchez consideró prevaricadoras solo reflejan la intención del juez de encontrar fórmulas que permitieran la acción de la justicia que tiene encomendada y conforme a los informes médicos del exalcalde.

Sánchez se querelló contra el juez instructor que lo citó a declarar por videoconferencia como acusado pese a que la Audiencia de Granada archivó provisionalmente todas las causas contra el exalcalde por su precario estado de salud.

El exalcalde formalizó una querella contra el juez instructor y contra la médico forense Emilia C.L., que dictó un informe sobre su salud, al considerar que ambos habían cometido los delitos de prevaricación, tráfico de influencias, lesiones, abuso de sus funciones y atentado a la integridad moral que no reconoció el TSJA.

De forma paralela al recurso de súplica ahora desestimado, el exalcalde de Atarfe pidió la recusación del titular del Juzgado de lo Penal 2 de Granada para evitar que pueda dirigir cualquier otra causa abierta contra él.