Rubi: "Ante el Granada no se puede fallar, hay que ganar como sea"

Gijón, 17 mar (EFE).- El entrenador del Sporting, Joan Francesc Ferrer 'Rubi', afirmó al término del entrenamiento de hoy, que fue a puerta cerrada, que "el domingo ante el Granada no se puede fallar" y que "hay que ganar como sea", para lo que pidió que el estadio sea una olla a presión.

Rubi comparó la importancia del resultado ante un rival directo como es el Granada al de hace unas jornadas cuando el Sporting visitó el campo del Leganés donde logró una victoria que le mantiene vivo en la lucha por la permanencia.

El técnico rojiblanco reconoció que "Amorebieta no llega para el partido" y mostró sus dudas en cuanto al centrocampista Moi Gómez, si bien confía en poder contar con él para un partido en el que Rubi deberá hacer al menos tres cambios, ya que no puede contar con Cuellar, Nacho Cases y Cop, los tres por sanción.

"Veo a los jugadores muy tranquilos pero no relajados, no les noto ansiedad; saben que la situación no es buena pero vienen de haber un buen partido en Valencia y eso es positivo", señaló Rubi, que considera que "el que gane el domingo dará un golpe de respeto ante un rival al que dejará tocado y seguro que se recorta puntos con la salvación".

Para Rubi, la única fórmula para lograr la victoria ante el Granada es que sus jugadores "hagan las cosas que saben hacer", aunque luego añadió que "es un partido que hay que ganar como sea", para lo que volvió a pedir el apoyo de la afición: "tiene que estar con el equipo desde el minuto uno hasta el pitido final".

El técnico tiene la baja de los delanteros Cop y Borja Viguera, mientras que Traoré arrastra molestias y ha entrenado al margen del equipo esta semana.

Además, en la tarde de ayer se vio implicado en un altercado familiar en el que incluso tuvo que intervenir la policía, pero Rubi aseguró que "es un asunto zanjado" y añadió que "hoy realizó el mejor entrenamiento desde que llegó".

El Granada suele acumular muchos hombres por detrás del balón, por lo que Rubi advirtió de que "hay que conseguir que el número de ocasiones no baje con respecto a anteriores encuentros".

"Hay que estar preparado para encontrar soluciones ante un rival que te puede desesperar porque apenas deja huecos", afirmó.

Sobre los cambios obligados, Rubi destacó que lo más importante es que "el que salga lo haga convencido de lo que hay que hacer" y destacó que "las diferencias entre unos jugadores y otros no son tan grandes, pero no se puede salir con dudas porque si es así se va a notar".

El entrenador puso como ejemplo el partido de la pasada jornada en Valencia, en el que también hubo varios cambios "que no se notaron porque los que entraron lo hicieron convencidos".

El Granada,llega a Gijón también con algunas bajas que para Rubi no van a cambiar en nada el juego del equipo andaluz "porque los que entren también tienen muy buen nivel".

"Si no defendemos organizados somos un equipo muy vulnerable", manifestó Rubi cuando se le preguntó por si la necesidad de los dos equipos de sumar puntos podría derivar en un partido loco.

Rubi tiene una asignatura pendiente ya que todavía no ha ganado en El Molinón a pesar de que "se hicieron muy buenos partidos", por lo que reconoció tener "muchas ganas de ofrecer una victoria a la afición".