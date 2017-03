Laro Herrero: "Ha sido un palo de la hostia, aún no lo he digerido"

Monachil , 17 mar .- El español Laro Herrero, séptimo en el boardercross de snowboard en los Mundiales de Kreischberg (Austria), hace dos años, y que también compitió en los de Sierra Nevada declaró a EFE tras conocer la muerte de su técnico, Israel Planas, que "ha sido un palo de la hostia" y que "aún no lo" ha "digerido".

"Ha sido un palo de la hostia, aún no lo he digerido. No me lo creo aún. Me da la sensación de que lo voy a ver en la próxima carrera", comentó, en conversación telefónica desde la estación suiza de Lenk, donde está inscrito en una prueba de la Copa de Europa, el 'rider' cántabro.

"Pero hay que seguir. Él siempre nos llamaba guerreros. Y nos decía que hay que seguir luchando, pase lo que pase. Vamos a seguir dándolo todo, porque es lo que él nos decía; y porque es lo que tenemos que hacer ahora", explicó Herrero, nacido hace 27 años en Santander.

"Yo estoy aquí en Lenk, solo. Vine a hacer una Copa de Europa y me encuentro con todo esto. Ha sido muy duro, es muy duro", indicó a Efe Herrero. "Si te pilla con tus compañeros o en casa, igual se llevaría mejor. Pero yo estoy aquí solo".

"Todo el mundo te pregunta; todo el mundo que está aquí para competir en la Copa de Europa te da el pésame. Es muy fuerte, es muy duro", manifestó Laro Herrero.