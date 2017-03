PP pide dimisión del alcalde de Marmolejo , imputado por prevaricación

Jaén, 16 mar (EFE).- El PP de Marmolejo (Jaén) ha pedido la dimisión del alcalde socialista de esta localidad, Manuel Lozano, imputado por un supuesto delito de prevaricación que le llevará a juicio el próximo 22 de noviembre.

El PP ha considerado que el alcalde no debe seguir al frente del Ayuntamiento y asumir responsabilidades políticas por unos hechos que se remontan a 2005 cuando Manuel Lozano estaba al frente de la concejalía de Urbanismo del Ayuntamiento de Marmolejo, según un comunicado del PP.

Fue entonces cuando supuestamente concedió una licencia al tanatorio municipal, "al margen de la ley e, incluso, de la propia Junta de Andalucía", según explican desde el PP de Marmolejo.

Igualmente, el PP ha indicado que no entiende que el PSOE no se manifieste "exigiendo que asuma responsabilidades políticas, cuando tanto alardean ellos de su código ético, un código que utilizan solo para hacer demagogia pero no para asumir responsabilidades cuando les toca".

El Juzgado de lo Penal número 1 de Jaén ha recibido las diligencias de procedimiento abreviado procedentes del Juzgado de Instrucción número 2 de Andújar (Jaén) por el que se acusa al alcalde de Marmolejo, de un delito de prevaricación.

El juicio oral tendrá lugar el próximo noviembre al declararse pertinentes las pruebas propuestas por el fiscal, la acusación particular y la defensa.