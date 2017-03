Queralt Castellet: "Me he notado muy cómoda, el objetivo es darlo todo"

Monachil , 15 mar .- La española Queralt Castellet, que este jueves disputará la calificación para la prueba de Big Air de snowboard de los Mundiales de Sierra Nevada declaró a EFE este miércoles en Sierra Nevada que se ha "notado muy cómoda" en los entrenamientos y que el objetivo en la prueba es "darlo todo".

Queralt, nacida hace 27 años en Sabadell (Barcelona) y tres veces olímpica, llegó como una de las grandes bazas del equipo español en los Mundiales de Sierra Nevada, pero su estado físico generó dudas al conocerse -casi dos semanas después de haberlo sufrido- que mientras se entrenaba en Kitzsteinhorn (Austria) se había roto la muñeca izquierda y que tenía dañada una vértebra (la L2), según explicó ella misma la semana pasada en Sierra Nevada.

Nada más llegar descartó participar en el slopestyle, pero afrontó, sin embargo, la calificación de la prueba de 'halfpipe' que concluyó en undécima posición; no pasó el corte de las mejores seis que disputaron la final, el pasado sábado, en la que la china Xuetong Cai revalidó el título logrado dos años antes en Kreischberg (Austria), donde Queralt se convirtió en subcampeona mundial.

"Hoy he probado un poco con los entrenamientos y me he notado muy cómoda. Mañana tenemos el clasificatorio por la mañana y, nada, a darlo todo" con miras a la final del viernes, manifestó la rider catalana.

"El objetivo de mañana es planchar mis trucos para pasar a la final. Y una vez ahí, a darlo todo", comentó a Efe Queralt, que admitió que "cada día" se encuentra "mejor".