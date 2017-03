Sindicato policía dice carecer de recursos para despliegue zona norte Granada

Granada, 14 mar (EFE).- El Sindicato Independiente de la Policía Nacional en Granada (SUP) ha dicho que carece de los efectivos suficientes para mantener el despliegue permanente en el distrito Norte de Granada que anunciaron ayer la Subdelegación del Gobierno y el Ayuntamiento tras tres homicidios en menos de tres meses.

En un comunicado, el SUP ha recalcado la "grave situación" por la que atraviesa el Cuerpo Nacional de Policía en Granada y ha dicho que "todas las brigadas" se encuentran "bajo mínimos", con dificultad para cubrir los servicios.

El sindicato ha considerado con estos datos que les llama "poderosísimamente la atención" el anuncio de un dispositivo de presencia policial en el distrito Norte de esta capital andaluza "cuando muchos días no se pueden atender ni las llamadas de los ciudadanos".

"No entendemos entonces si no se refuerza la plantilla de Granada o se implantan servicios extraordinarios con las graves deficiencias de personal que tenemos en la ciudad, cómo vamos a poder asumir un despliegue permanente en una zona de la ciudad", ha recalcado el SUP, que ha pronosticado que este operativo se diluirá en el tiempo.

Han cifrado en un 20 % el número de efectivos de déficit y han sumado una "insuficiente reposición" de efectivos que han provocado el "desabastecimiento más absoluto" de agentes.

El SUP ha recordado que muchos de los agentes participan en los dispositivos especiales dedicados a combatir los enganches a la luz ilegales que nutren a plantaciones de droga, lo que provoca un "baile" de funcionarios que afecta al resto de unidades.

Han exigido además que, hasta que se incorporen nuevos efectivos, se active el presupuesto necesario para servicios extraordinarios que permitan garantizar "mínimamente" la seguridad ciudadana.

El sindicato ha hecho estas consideraciones después de que la Subdelegación del Gobierno y el Ayuntamiento de Granada acordaran ayer reforzar su colaboración en la zona Norte tras los tres homicidios registrados en menos de tres meses .

El subdelegado del Gobierno en Granada, Francisco Fuentes, anunció mayor presencia policial y de manera permanente en el distrito después de que el pasado jueves muriera un joven de un disparo.

En el último suceso, que tuvo lugar el mediodía del jueves en el patio interior de un edificio de viviendas situado a la altura del número 45 de la calle Fray Juan Sánchez Cotán, falleció un joven y resultaron heridos por el impacto de una bala otras dos personas.

Fuentes sanitarias han explicado a Efe que continúa intubado en la UCI del hospital del PTS en estado muy grave el hermano de la víctima normal.

El otro implicado en los hechos, un hombre de 44 años que recibió un impacto de bala en la pierna, fue trasladado ayer a otro centro hospitalario y permanece ingresado en calidad de detenido.