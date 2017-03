Eguibar: "Me veía segundo todo el rato, pero sabía que Pullin iba detrás"

Monachil , 12 mar .- El español Lucas Eguibar, flamante subcampeón mundial de boardercross de snowboard declaró a EFE este domingo en la zona de meta de Sierra Nevada que se "veía segundo todo el rato, pero" que "sabía que" el australiano Alex "Pullin (doble campeón del mundo) iba detrás", por lo que no las tenía todas consigo.

"Siempre voy a ganar, pero sabía que una medalla iba a ser muy importante, para mí, para Sierra Nevada y para el país entero. Estoy muy orgulloso", comentó Eguibar en zona de meta, tras la ceremonia de ramos -la de entrega de medallas será más tarde- en la que recibió el suyo de manos del Rey Felipe VI.

"Quiero decir que en Sierra Nevada se lo han 'currado' mucho para organizar estos Mundiales. Así que esta medalla va por ellos, también. Y luego, sobre todo, por todos mis amigos y por mi familia, que han venido hasta aquí", comentó 'Luki' tras capturar la segunda medalla mundial de toda la historia del snowboard español, la quinta en un deporte invernal olímpico.

"Me siento orgulloso por todo el trabajo que he hecho y quiero dar las gracias a toda la gente que tengo a mi alrededor, por haber creído en mí y empujarme hasta aquí", indicó Eguibar, nacido hace 23 años en San Sebastián, que hace cuatro se proclamó campeón mundial junior (en Erzurum, Turquía) y hace dos ganó la Copa del Mundo de la disciplina olímpica en la que los contendientes se enfrentan de seis en seis en un circuito con saltos, módulos y curvas peraltadas.

Eguibar reconoció a EFE la importancia de ganar esta medalla a un año vista de los Juegos Olímpicos de PyeongChang (Corea del Sur). "Sí, así es. Me anima muchísimo saber que estoy aquí, aunque no he hecho una temporada para estar muy orgulloso".

"Pero he sabido dejar a un lado las carreras anteriores y salir a darlo todo en ésta", apuntó el flamante subcampeón mundial este domingo en Sierra Nevada, que, de momento, no va a festejar esta medalla, porque este lunes aspira a ganar otra más, en la prueba por equipos, en la que competirá junto al andaluz Regino Hernández.

"Ahora hay que pensar en la prueba de mañana, por equipos, en la que saldré con Regino, que es un gran compañero y con la que podemos aspirar a mucho", indicó.

"Me ha costado entrar en carrera", admitió el campeón vasco. "Me he dado un golpe en la cadera en el entrenamiento y me ha costado calentar. En cuanto he calentado, ya he cogido ritmo", manifestó Eguibar, que ganó la plata en presencia del Rey Felipe VI, que siguió la prueba en directo.

"El Rey me ha felicitado. Para nosotros es un honor que estuviera aquí, presenciando esta competición, viendo el snowboard nacional. Estoy muy agradecido, le agradezco que estuviese aquí", manifestó Eguibar, que en los Juegos de Sochi (Rusia) fue séptimo y ahora apuntará mucho más alto en los de PyeongChang, dentro de menos de un año.

'Luki' se fotografió en el podio con dos 'monstruos' del boardercross, el francés Pierre Vaultier, que ganó el oro, y el australiano Alex Pullin, medallista de bronce. Ambos siete años mayores que él.

"Pullin me ha felicitado, me dijo que me iba viendo, que iba justo detrás mío; me dijo que había cometido varios errores y que por eso no me podía coger", indicó Eguibar, que explicó cómo vio la final por detrás del campeón olímpico galo.

"Vaultier ha ido primero toda la bajada; ha salido muy rápido y ha ido muy rápido todo el tiempo. Yo le he intentado coger, pero he forzado quizá demasiado y ahí cometí varios errores", explicó el rider donostiarra.

"Me veía segundo todo el rato. Pero sabía que tenía a Pullin detrás. Y sabía que tenía que apretar, porque Pullin no es un cualquiera. Es varias veces campeón del mundo. Y sabía que tenía que apretar mucho si quería lograr la plata", manifestó.