Lucas Eguibar: "Hay mucha competitividad, pero aquí también tengo amigos"

Monachil , 11 mar .- El español Lucas Eguibar está a pocas horas de la que puede ser la prueba más importante de toda su carrera, en Sierra Nevada, en la que podría convertirse en campeón del mundo de boardercross, una disciplina en la que hace dos cursos levantó el Globo de Cristal de ganador de la Copa del Mundo.

En la segunda parte de una entrevista con la Agencia EFE en la estación andaluza que organiza los Mundiales conjuntos de su deporte y de freestyle (esquí libre o acrobático), Eguibar, diploma olímpico en los Juegos de Sochi (Rusia) en 2014 y oro mundial júnior un año antes, analiza a sus rivales y comenta cómo es su relación con ellos.

Pregunta: Aspira todo, pero para llegar a la final, hay que pasar tres rondas. En su primera serie le toca medirse nada menos que al italiano Omar Visintin, líder de la Copa del Mundo y al canadiense Christopher Robanske. En el 'bracket' también están su amigo el argentino Steven Williams, el alemán Martin Noerl y el francés Ken Vuagnoux. Lo lógico sería que pasaran Visintin, Robanske y usted, ¿no?

Respuesta: Sí. Sería lo lógico. Pero no hay lógica en este deporte. Lo lógico es que pasemos Omar, Robanske y yo. Omar va líder en la Copa del Mundo. No ha bajado nunca del séptimo puesto; y de seis carreras creo que ha hecho cinco finales. Y con la temporada que está haciendo va a ser un 'rider' muy duro, Robanske ha ganado pruebas, ha hecho buenas carreras; y otras, no tanto.

Pero al final hay que ir con los ojos muy abiertos. Y mirar también a los de atrás; al francés, al alemán y a mi amigo argentino.

P: ¿Y a quiénes ha visto más fuertes, en líneas generales? ¿A (Alex) Pullin (australiano) y a (Pierre) Vaultier (francés)?

R: Están los jóvenes y los no tan jóvenes. Y dentro de los no tan jóvenes sabes que Vaultier y Pullin van siempre rápidos. Se adaptan muy bien a todos los circuitos. Y llevan muchos años de experiencia.

Luego hay gente mayor que no suele hacer buenas clasificatorias, como (los estadounidenses) Nate Holland o Nick Baumgartner; pero luego en la carrera están al pie del cañón.

Y luego estamos los jóvenes, como Regino (Hernández) y yo; o algún austriaco. Gente a la que nos falta experiencia. Y unas veces estamos delante; y otras no.

P: ¿Aquí hay gente que se "tapa", en la calificación?

R: Sí. Hay gente que sale tranquila. De hecho, yo, en una de las carreras de Copa del Mundo que gané, en Veyssonaz (Suiza), recuerdo que intenté clasificarme en torno al séptimo; y así fue. Clasifiqué el siete. Y después, acabe ganando la carrera.

Yo me considero que estoy entre los mas rápidos. Y a veces sí, hemos jugado con el tema de engañar.

P: ¿Ve factible ganar dos medallas, incluso? El lunes está la prueba por equipos. Y Regino y usted ya han ganado una esta temporada.

R: Yo creo que haciendo un buen trabajo, se puede conseguir. Si miramos nuestros tiempos de la calificación (él fue segundo; y Regino, tercero), creo que se puede conseguir. En equipos podemos estar muy fuertes. Pero en carrera puede pasar de todo.

En equipos podemos ser muy fuertes. Y en individual, tanto Regino, como Laro (Herrero) como yo podamos estar lo más adelante posible.

P: ¿Qué tal se llevan, en este circuito? ¿Se puede tener amigos? ¿O son excesivamente competitivos?

R: Hombre, hay competitividad. Aquí todos nos estamos jugando o nuestro. Pero la verdad es que a mí me gusta el ambiente que hay. De hecho tengo muy buenos amigos dentro del circuito, con los que me he ido de vacaciones alguna vez.

P: ¿Cuáles?

R: Omar (Visintin). Me llevo muy bien con él. O el austriaco Alessandro Hämmerle. Ahora en abril nos iremos de Noruega medio de vacaciones, pero también tenemos que trabajar un poco haciendo fotos y vídeos. Y Hämmerle nos acompañará.